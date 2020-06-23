Коронавирус в России: последние новости к 1 июля – вспышка в интернате в Калмыкии, открытие турбаз в Иркутской области, продление ограничений в Бурятии

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org, yogajournal.ru

Сотрудники новосибирского “Вектора” испытают на себе вакцину от коронавируса, в Приангарье открыли турбазы, в парки Москвы вернули бесплатные занятия йогой; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 693 новых случая заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 647 849 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 647 849 6 693 9 166 412 650 МОСКВА 221 598 745 3 796 150 397 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 57 570 301 887 35 240 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24 207 253 1136 17 310

Открытие турбаз в Иркутской области

В Иркутской области с 3 июля возобновят работу туристические базы. Об этом врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил в интервью РИА “Новости”. Открытие турсезона было сдвинуто из-за пандемии коронавируса. Также власти и представители отрасли ожидают спад турпотока, поскольку значительную часть приезжающих составляли граждане Китая, Южной Кореи, Германии.

"Есть надежда, что отчасти потери удастся компенсировать за счет внутреннего туризма. Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля", — сказал Кобзев.

При этом на владельцев объектов ляжет ответственность за соблюдение правил безопасности сотрудниками и отдыхающими.

Вспышка в интернате в Калмыкии

В психоневрологическом интерната в Сарпинском районе Калмыкии коронавирус выявлен у 15 постояльцев. В связи с тем, что в учреждении находятся 350 пациентов и 60 сотрудников, власти решили перепрофилировать его в инфекционный госпиталь. Вероятно, источником заражения мог стать один из работников, поскольку с 17 апреля интернат функционирует в закрытом режиме.

"Я думаю, что... порядка 50% там переболеет. На сегодня совместно с министерством социального развития, труда подписано соглашение – мы на базе психоневрологического интерната открываем инфекционный госпиталь по лечению "ковидных" больных... Всех подопечных интерната будем лечить на месте", — сказал министр здравоохранения региона Юрий Кикенов в прямом эфире в Instagram.

Йога в парках Москвы

Мэрия Москвы сообщила, что с 1 июля в городе возобновляются встречи в рамках проекта "Йога в парках". Бесплатные занятия на свежем воздухе будут проходить в 20 зеленых зонах столицы. До этого из-за пандемии коронавируса тренировки проходили в онлайн-формате.

Встречи будут проходить по утрам и вечерам, они рассчитаны на любой уровень физической подготовки. При температуре ниже 18 градусов тренировки будут отменять, а при дожде перенесут в парки, где есть навесы (сад "Эрмитаж", "Северное Тушино"). В связи с распространением коронавируса посетители должны иметь маски и соблюдать социальную дистанцию.

Испытание вакцины сотрудниками “Вектора”

Шестьдесят сотрудников научного центра "Вектор" в Новосибирской области протестируют на себе вакцину для профилактики коронавируса. Об этом РИА "Новости" рассказал гендиректор учреждения Ринат Максютов.

Исследование вакцины от коронавируса стартует 15 июля. Всего в испытаниях будут принимать 300 добровольцев, включая работников научного центра.

Продление ограничений в Бурятии

Власти Бурятии продлили ограничительные меры ещё на месяц. До 31 июля в регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Также в республике ввели ряд послаблений: рестораны теперь могут работать на два часа дольше — до 00:00, граждане старше 65 лет могут выйти на работу при согласии работодателя, туристам не нужна справка об отсутствии коронавируса, частные гостевые дома могут возобновить работу.

Запрет на деятельность продолжает действовать для кинотеатров, детских зон, аттракционов, ночных клубов, развлекательных заведений внутри ТЦ.

Напомним, 30 июня полиция задержала мужчину, который на протяжении месяца грабил офисы микрофинансовых организаций, соблюдая санитарные правила.