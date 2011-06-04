Легендарный полёт: под Новосибирском отметили годовщину посадки Ту-104 на грунтовый аэродром

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, предоставлено Марией Кармановой

27 июня 1978 года в 40 километрах от Новосибирска на аэродроме Бердск-центральный приземлился пассажирский авиалайнер Ту-104. Для того чтобы перегнать самолёт, потребовалось вмешательство академика Лаврентьева и министра транспорта СССР. В годовщину события многие участники этой удивительной истории снова собрались вместе.

Лайнер высокого полёта

Первый советский и третий в мире реактивный пассажирский самолёт Ту-104 – легенда советской гражданской авиации. Ту-104, который стал настоящим прорывом в отечественной и мировой авиации. Дело в том, что существовавшие до момента создания Ту-104 пассажирские авиалайнеры имели граничный потолок высоты полета в 9000 метров, который самолёт Туполева преодолевал без особых проблем.

Такие лайнеры сейчас можно пересчитать по пальцам. Один из них находится на вечной стоянке в Новосибирской области на аэродроме Бердск-центральный. Эта железная птица совершила уникальную посадку – на грунтовую взлётно-посадочную полосу, благодаря энтузиасту из Академгородка Валерию Рыцареву. С 1978 года самолёт использовали сначала в качестве склада для парашютов, а затем он и вовсе оказался заброшенным.

Начало истории

Валерий Рыцарев окончил Московский авиационный институт, после чего 15 лет отработал в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. Участвовал в создании аэродинамической трубы, которая в институте работает до сих пор. В 70-е годы прошлого века он занимал должность председателя комитета ДОСААФ при ИТПМ. По его инициативе в 1976 году был возрождён старейший в России авиационно-технический спортивный клуб, закрытый за три года до этого.

Для создания планерного клуба нужно было построить ангар, пригласить персонал – лётчиков и техников, обеспечить их жильём, а также построить помещение для обучения курсантов. Всё это легло на плечи Рыцарева, который собрал вокруг себя группу энтузиастов и шаг за шагом реализовывал задуманное.

«Потом появилась идея – привезти самолёт, а после Рыцарев усложнил задачу – самолёт должен был прилететь в Бердск и остаться на аэродроме», – вспоминает очевидец посадки Борис Занин.

Последний перелёт

Выпускник планерного клуба Борис Занин рассказал, что Валерию Рыцаерву для воплощения идеи пришлось пройти через партийные государственные и общественные органы вплоть до Министерства гражданской авиации СССР.

«Разрешительные документы подписывали академик Лаврентьев и министр транспорта Советского союза Борис Бугаев. В итоге все инстанции дали разрешение. И нашёлся экипаж, который, предварительно исследовав грунтовую полосу, заявил, о том, что посадка самолёта на ней возможна», – продолжает Борис Занин.

Уникальной посадке Ту-104 на грунт (лайнер предназначен для посадки на бетонную взлётно-посадочную полосу) предшествовал контроль главного штурмана аэропорта Толмачёво, который накануне прибыл с инспекцией на аэродром, прокатился со скоростью 100 километров в час по взлётно-посадочной полосе, убедился в её безопасности и одобрил перегон воздушного судна из аэропорта Толмачёво в Бердск.

Для того чтобы авиалайнеру ничего не создавало помех, с территории аэродрома заблаговременно перегнали вертолёты, и 27 июня 1978 года реактивный пассажирский Ту-104 с бортномером СССР-42382 совершил успешную посадку.

«Это была великая радость, которая показала, что мы были в состоянии решать самые сложные проблемы», – делится эмоциями Борис Занин.

Возрождение легенды

В 90-х этот самолёт мог бы быть разобран, поскольку сильно пострадал от рук вандалов – кабина была разграблена, провода разобрали охотники за цветными металлами.

11 лет назад молодая учёный-математик Мария Карманова, не имевшая отношения к авиации, решила взяться за реставрацию воздушного судна. Она по крупицам собирает «начинку» самолёта, разыскивая детали и запчасти в разных уголках мира.

Она признаётся, что ей пришлось проштудировать множество литературы, прежде чем приступить к реставрации.

Поскольку самолёт давно был снят с производства, оборудование для него найти трудно. Что-то находится в частных коллекциях, что-то утилизировано. Штурвал, например, оказался анонимным подарком из Москвы.

В 2019 году руководство аэропорта Толмачёво приняло решение подарить списанный трап энтузиастке-реставратору. Она надеется, что трап будет установлен взамен металлической лестницы, по которой пока можно попасть салон самолёта.

Организатор встречи лётчик Сергей Пискунов надеется в будущем снять фильм о Валерии Рыцареве и его школе. По его словам, Ту-104 вполне заслуживает главной роли в патриотической картине.

Напомним, 22 июня организаторы авиашоу в Мочище назвали дату проведения мероприятия.