Масочный режим: житель Новосибирска почти месяц грабил офисы микрозаймов, соблюдая санитарные правила

Фото с сайта 54.мвд.рф

Новосибирец ограбил несколько микрокредитных организаций и цветочный павильон в течение месяца; преступника в медицинской маске задержали рядом с очередным офисом микрозаймов.

Мужчина ограбил семь офисов микрокредитных организаций и один цветочный павильон в период с 3 по 27 июня 2020 года. Преступник действовал на территории Ленинского, Кировского, Заельцовского и Октябрьского районов Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Злоумышленник совершал преступления в медицинской маске и с ножом. Общий ущерб от указанных преступлений – более 54 тысяч рублей.

Полицейские вычислили преступника с помощью записей камер видеонаблюдения. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого рядом с офисом микрозаймов в Октябрьском районе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, 30 июня следователи раскрыли подробности дерзкого похищения в Новосибирске.