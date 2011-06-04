Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Маткапитал хотят разрешить тратить на технику для дистанционного обучения

сегодня 11:02

Фото с сайта pixabay.com

В Думу внесён проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учёбы; как отмечают авторы, такая необходимость есть у огромного количества российских семей.

Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на обеспечение дистанционного обучения ребёнка, то есть покупку необходимых для этого гаджетов, внесён в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива, разработанная Новгородской областной думой, опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законодательство предлагается внести изменения о праве «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребёнком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Как считают разработчики инициативы, с переводом школ на дистанционное обучение многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.

Напомним, в середине июня в Госдуму внесли поправки о смене назначений использования маткапитала.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Госдума
маткапитал

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221934
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117927
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109812
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104335
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101152
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97550
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93631
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы