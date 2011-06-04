Маткапитал хотят разрешить тратить на технику для дистанционного обучения

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В Думу внесён проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учёбы; как отмечают авторы, такая необходимость есть у огромного количества российских семей.

Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на обеспечение дистанционного обучения ребёнка, то есть покупку необходимых для этого гаджетов, внесён в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива, разработанная Новгородской областной думой, опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законодательство предлагается внести изменения о праве «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребёнком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Как считают разработчики инициативы, с переводом школ на дистанционное обучение многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.

Напомним, в середине июня в Госдуму внесли поправки о смене назначений использования маткапитала.