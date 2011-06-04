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Московский суд отказал ФАС в повышении тарифов на тепло в Новосибирске

сегодня 21:35

Фото с сайта pixabay.com

Суд в Москве отказал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в повышении тарифов в Новосибирске; основная ресурсоснабжающая организация Новосибирска выступила инициатором повышения тарифов.

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отказал в жалобе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на тепло в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Всё началось с того, что в 2019 году ФАС вынесла предписание повысить стоимость теплоснабжения в Новосибирской области по заявлению “Сибэко”. В регионе вырос тариф на теплоснабжение для населения: с 1 июля с 1 290 до 1 384 рублей (рост на 7,2%, хотя повышение планировалось на 3,2%).

После чего мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что Департамент по тарифам Новосибирской области обращался в Арбитражный суд Москвы с жалобой на такое решение ФАС. Арбитражный суд встал на сторону департамента, затем ФАС обжаловала его решение. Сегодня стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил жалобу организации.

Стоит отметить, что Сибирская генерирующая компания “Сибэко” – основная ресурсоснабжающая организация Новосибирска. Входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК).

Напомним, с 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

отопление
ФАС

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