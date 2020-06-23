ЦСКА – «Спартак»: 30 июня московское дерби будет судить арбитр из Новосибирска

Фото с сайта spartak.com/wikipedia.org

Российский футбольный союз назначил судей на матчи 25-го тура «Тинькофф РПЛ»; судейская бригада московского дерби ЦСКА – «Спартак» состоит из противоположностей.

Назначена судейская бригада на матч ЦСКА – «Спартак». Информация об этом указана на официальных сайтах обоих клубов.

Алексей Еськов будет обслуживать дерби, видеопомощник арбитра – Сергей Карасёв. Помощниками Еськова станут Алексей Лунёв и Арам Петросян

Примечательно, что Еськов имеет репутацию скандального арбитра. Интересующиеся футболом помнят его по матчу «Зенит» – «Урал», который прошёл 22 апреля в Петербурге в 2017 году. В той встрече Еськов удалил с поля сразу трёх игроков екатеринбургского клуба. В итоге «Зенит» выиграл со счётом 2:0, а главный тренер «Урала» Александр Тарханов обещал пожаловаться на судейство от лица руководства клуба.

После этого нашумевшего матча Еськова отстранили от судейства столичного дерби между ЦСКА и «Локомотивом» и вообще на какое-то время лишили возможности судить матчи.

В целом после того случая в 2017 году к Еськову часто были направлены претензии из-за его метода судейства: то гол из офсайда засчитал, то опять игроков начал удалять.

В противовес судье-скандалисту – Сергей Карасёв. Он обрёл популярность в футбольных кругах после Евро-2016, где он представлял Россию.

При этом российских судей до того момента долгое время не приглашали работать на матчах столь крупных турниров. Западные эксперты тогда посчитали, что бригада Карасёва стабильно работала на матчах Румыния – Швейцария (1:1) и Исландия – Венгрия (1:1). Также он судил матчи на ЧМ-2018.

Примечательно, что Алексей Лунёв – из Новосибирска. Это единственный арбитр такого уровня из всей Новосибирской области.

Арам Петросян – судья-помощник из Московской области. В 2017 году он установил рекорд – судил пять туров подряд в чемпионате России. В перерыве на игры сборных Петросян работал на матче первого дивизиона.

Напомним, 30 июня состоится матч между командами ЦСКА – «Спартак», букмекеры в большей степени на стороне красно-белых.