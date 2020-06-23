Названы самые востребованные сферы занятости в России

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Министр науки и высшего образования России назвал самые перспективные направления деятельности; также была обозначена самая актуальная на данный момент профессия в мире.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, на какую профессию стоит обучаться, чтобы получить перспективную и высокооплачиваемую работу в России. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Фалькова, на данный момент в России наиболее востребованы специальности в области IT, медицины и педагогики. Также, по словам чиновника, самая востребованная профессия в мире – аналитик данных.

Министр добавил, что наибольшее количество выпускников устраивается на работу после обучения в МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, МГТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ, МГИМО, Высшей школе экономики, Финансовом университете и МИСиС.

В целом российские вузы в 2020 году окончили 267 тысяч человек.

Напомним, 29 июня представитель Рособрнадзора рассказал о старте ЕГЭ-2020 по новым правилам.