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Несколько самолётов не смогли сесть в Красноярске из-за плотного тумана

сегодня 09:56

Фото из открытых источников

Сегодня утром сразу несколько рейсов, летевших в Красноярск, отправили на запасные аэродромы; в аэропорту Емельяново был сильный туман.

Сразу несколько самолётов не смогли сегодня утром приземлиться в аэропорту Красноярска. Причиной стал плотный туман.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что ранним утром – около 4-6 часов – сильный туман над Красноярском помешал завершить четыре рейса. Три самолёта отправили на запасной аэродром в Новосибирске. Они выполняли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ещё один лайнер, летевший из Якутска, перенаправили в Кемерово. Об этом сообщает ТРК7.

Отложенным также оказался рейс из Красноярска в Анапу.

Из новосибирского аэропорта Толмачёво рейс в Красноярск вылетел с часовой задержкой. А рейс из Красноярска в Новосибирск, который должен был приземлиться в 6:35, задерживается. По данным онлайн-табло, он должен прибыть в Толмачёво в 10:48.

Напомним, ранее в Кемеровской области семья с двумя детьми заблудилась в лесу из-за тумана.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

Красноярский край
самолёты
Туман
Емельяново

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