Новосибирский завод рискует остаться без заказов: на нём изготовили детали для адронного коллайдера

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Руководство новосибирского завода пожаловалось мэру города на отсутствие заказов; сейчас предприятие получает только коммерческие предложения.

Новосибирский ПАО “Тяжстанкогидропресс” может остаться без заказов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мэрию города.

Руководство предприятия сообщило мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что завод может выполнять крупные заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к совместной работе. Сотрудничество осуществляется только с коммерческими компаниями.

“В госкорпорации мы не поставили ни одной машины, хотя завод в советское время укомплектовал все эти предприятия, они все работали и продолжают работать на нашем оборудовании. Однако, сейчас стали заменять его импортным. Мы не просим денег, мы просим заказы”, — сказал собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин.

Мэр города пообещал лоббировать интересы предприятия, в частности, в строительстве синхротрона СКИФ.

Стоит отметить, что ПАО “Тяжстанкогидропресс” – завод по производству тяжелые станки и гидравлические прессы, а также чугунные изделия массой до 18 тонн. На предприятии работают 430 человек. Ранее на заводе изготовили детали для адронного коллайдера, сейчас предприятие может приостановить работу из-за отсутствия заказов.

Напомним, 26 июня на Байкале остановили строительство завода по разливу воды.