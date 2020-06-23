Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты в день голосования по поправкам в Конституцию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы обеспокоились увеличением тарифа на посещение зоопарка; подорожание случится уже 1 июля.

Стоимость входа в Новосибирский зоопарк изменится в большую сторону. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц – 1500 рублей. Цены на льготные билеты и абонементы остаются прежними.

«Повышение цен связано с инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка», – сообщили в учреждении.

При этом билеты, приобретённые до 30 июня включительно, действительны до конца текущего года, а абонементы – до окончания указанной в них даты.

Прежние цены на взрослые билеты (300 рублей на однократное посещение, 1000 рублей за абонемент на 1 месяц) были установлены в апреле 2017 года.

Впрочем, подписчики страницы Новосибирского зоопарка в соцсети оказались недовольны увеличением тарифа.

«Слов культурных нет, хотели приехать, а теперь пошли вы нафиг с таким ценником после пандемии», – написала сибирячка в комментарии.

«Теперь только по ТВ в мире животных», – оппонирует ей другая девушка (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, 27 июня правительство Новосибирской области выделило зоопарку почти 50 миллионов рублей на содержание животных и новые вольеры.