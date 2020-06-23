Новые скорые поступили в Новосибирскую область для борьбы с коронавирусом

Фото правительства Новосибирской области

19 новых автомобилей скорой помощи получила Новосибирская область в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией; новые машины направят в районные больницы и на станцию скорой помощи Новосибирска.

Почти 20 скорых были приобретены для региона на деньги федерального бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом. Каждый автомобиль оснащён аппаратом ИВЛ, дефибриллятором и другим необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Кроме станции скорой помощи новые автомобили направят в центральные районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также Бердскую ЦГБ.

«Новые автомобили – большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Реанимобили класса "C" нам необходимы для оказания помощи как в районах области, так и на территории города Новосибирска. В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе – по национальному проекту», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Как отметили в региональном минздраве, каждые сутки в Новосибирске дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14-15 вызовов в сутки. Врачи обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые регулярно меняются на новые. Особое внимание уделяется регулярной обработке и дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Весь парк машин скорой помощи в Новосибирской области насчитывает более 350 автомобилей. Более 160 из них работают в Новосибирске, более 190 – в районах Новосибирской области.

Напомним, по данным на 30 июня, коронавирус в Новосибирской области выявлен у 5 985 человек.