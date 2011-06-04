Новый переход построят на Речном вокзале в Новосибирске

Фото Ростислава Нетисова/"Новосибирские новости"

Новый мостовой переход установят в Новосибирске между Михайловской набережной и ЖК “Инские холмы”; сейчас перейти дорогу в указанном месте невозможно.

Новый мостовой переход построят между Михайловскую набережной и ЖК “Инские холмы” в Новосибирске к 2021 году. Длина перехода – 55 метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги выездного совещания мэра Анатолия Локтя с гендиректором стройкомпании ГК “ВербаКапитал — Девелопмент” Вадимом Ильченко.

По словам мэра города, пешеходный мост обеспечит для местных жителей выход на набережную.

Возможность размещения конструкции была заложена еще в генплане города. Специально для него создана широкая лестница от Михайловской набережной, которая упирается в улицу Большевистскую.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня отметил, что сейчас перейти дорогу в указанном месте невозможно и добавил, что новый пешеходный мост не будет обвешан рекламой.

Напомним, 8 июня мэр Новосибирска рассказал о планах строительства новой набережной.