О теплоснабжении онлайн: готов ли Новосибирск к зиме

Фото предоставлено СГК, скриншот – ТАСС

СГК в Новосибирске организовала открытое обсуждение подготовки к отопительному сезону – с возможностью для потребителей и общественников задать проблемные вопросы. Также высказали мнение о качестве подготовки к зиме эксперты рынка ЖКХ и энергетики. Подобные встречи обещают сделать регулярными.

В Новосибирске прошла первая встреча контактной группы по обсуждению вопросов подготовки к зиме. В пресс-центре ТАСС собрались директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев и представитель депутатского корпуса Игорь Кудин. В формате онлайн-общения на связи с ними были общественники, эксперты и блогер, которые задавали вопросы от имени жителей города о ходе подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Летние испытания

Новосибирцев в первую очередь волновал вопрос, когда закончатся испытания теплосетей и в квартиры вернётся горячая вода. Отвечая, директор Новосибирского филиала СГК отметил, что компании удаётся выдерживать минимальные сроки отключений, но обойтись без них совсем невозможно.

К концу июня в Новосибирске уже 80 % теплосетей прошли испытания на прочность и плотность. Было выявлено 829 повреждений. Это больше, чем в прошлом году.

«В конце прошлой недели – 26 июня, завершили один из больших этапов испытаний – это тепловые сети ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции № 11 на правом берегу, обеспечивающей теплоснабжение Дзержинского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города», – рассказал Андрей Колмаков.

В этом году СГК в рамках текущего ремонта выполнит работы на 22 километрах сетей и потратит на это более чем на 20 % больше средств, чем в прошлом году – 881 миллион рублей.

Капитальный ремонт теплосетей

Как отметил глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, на этот год в городе запланировано несколько крупных капитальных ремонтов теплосетей.

«Всего 10 участков, из них 9 магистральных и 1 внутриквартальный участок. По состоянию на 29 июня выполнено 37 % всех работ по капитальному ремонту. Протяжённость трубопроводов, запланированных к замене в этом году, около 5 километров», – сообщил Перязев.

В настоящее время работы ведутся на девяти из десяти запланированных участков: на улицах Пожарского, Владимировской; Котовского, Национальной, Дмитрия Донского, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольской и вдоль дамбы Коммунального моста – это магистральные трубопроводы, а также на внутриквартальном участке в квартале между улицами Котовского и Широкой. Следующим этапом подрядчики зайдут на магистральный трубопровод на улице Дачной.

«Ремонт трубопровода на Комсомольской добавили уже в мае к девяти участкам, вошедшим в годовую программу. Изначально он планировался на 2021 год. Повреждения на этом трубопроводе стали причиной крупного отключения от теплоснабжения 43 домов в ноябре 2019 года», – сообщил Андрей Колмаков.

Инвестиции в теплоснабжение

Новосибирцы поинтересовались средствами, которые будут вложены в этом году в реконструкцию сетей. Как рассказал директор Новосибирского филиала СГК, общий объём инвестиций превысит 2,2 миллиарда рублей.

Андрей Колмаков отметил среди наиболее значимых проектов инвестпрограммы на теплосетях реконструкцию сети в районе улиц Кошурникова и Бориса Богаткова и введение в работу основного оборудования ПНС-2.

«Помимо мероприятий по развитию системы теплоснабжения, программа инвестирования включает в себя переключение зон теплоснабжения котельных к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ и мероприятия по технологическому присоединению новых потребителей», – сказал Колмаков.

Ремонты ТЭЦ

До начала отопительного сезона будут выполнены капитальные и средние ремонты на 13 единицах основного оборудования ТЭЦ, в том числе: на восьми котлоагрегатах, на трёх турбоагрегатах, на двух турбогенераторах.

Кроме того, на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 будет произведён перевод системы гидрозолоудаления на оборотную схему водоснабжения, а на ТЭЦ-4 начнут работы по наращиванию в полтора раза первой дымовой трубы. Это значительно улучшит экологическую ситуацию в районе.

Экология

Экологическая ситуация, связанная с работой СГК, тоже очень волнует горожан. Общественник Андрей Гладченко, в частности, сообщил, что тоже принимал участие в отслеживании выбросов ТЭЦ-5 после перевода её на бурый уголь.

«Все помнят этот ажиотаж, когда ТЭЦ-5 переходила на бурый уголь. Много тогда кричали, но исследования показывают, что экологическая ситуация только улучшилась», – сказал Гладченко.

В 2020 году в рамках ремонтной программы, как и в прошлом году, порядка 200 миллионов рублей СГК направит на поддержание эффективной работы газоочистного оборудования всех станций.

«В феврале этого года ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу" провёл ежегодные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вблизи всех пяти станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ. Кроме того, в мае этого года были проведены замеры содержания в воздухе взвешенных веществ на золоотвалах всех наших станций. В результате количество пыли в воздухе не превысило 0,04 мг/м3, что значительно ниже ПДК», – сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Новосибирцы поинтересовались судьбой «Сибирских Мальдив». В прошлом году технический водоём с бирюзовой водой стал местом паломничества любителей селфи. Горожане спросили, не собирается ли СГК перекрасить воду.

«Никто ничего перекрашивать не будет. Там работает охрана. Они не запрещают людям проходить, а вежливо просят их выбрать для фото безопасное расстояние. Это технологический объект», – рассказал Колмаков.

Тарифы и долги

Естественно, участники онлайн-встречи не могли не спросить о решении, которое вынес арбитражный суд – об отмене установленных тарифов на тепловую энергию.

«Как СГК будет воплощать это судебное решение? Как будет пересчитываться тариф и насколько это скажется на инвестпрограммах и программах ремонта?» – поинтересовался общественник Андрей Гладченко.

«Решение об установлении тарифа – это приказ соответствующего департамента по тарифам или ФАС. Будет приказ, дождёмся решения и будем реализовывать его. Мы законопослушная компания», – ответил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Андрей Колмаков также заметил, что на ремонтную программу СГК не повлияют и долги, которые накопили горожане и организации Новосибирска. По состоянию на 1 июня общая просроченная задолженность всех потребителей достигла 2,07 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 447 миллионов. Сумма долгов более чем вдвое превышает стоимость годовой ремонтной программы на теплосетях и эквивалентна вложениям в ремонт всех пяти новосибирских ТЭЦ.

Встречи в подобном формате в СГК пообещали провести ещё не раз до начала отопительного сезона.