Обращение Путина к нации 30 июня: где и во сколько смотреть

Фото с сайта kremlin.ru

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации; это произойдёт ориентировочно во второй половине дня.

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны во вторник, 30 июня. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам чиновника, обращение состоится ориентировочно в 14:00.

Посмотреть обращение Путина можно будет в прямом эфире на канале «Россия 24». Трансляция с телеканала также будет доступна на сайте Сиб.фм

Напомним, 23 июня президент России обратился к нации с информацией по обстановке с эпидемией коронавируса.