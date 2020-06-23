Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Обращение Путина к нации 30 июня: онлайн-трансляция выступления

сегодня 17:28

Фото kremlin.ru

Президент России сегодня обратится к нации; речь Путина будет касаться поправок к Конституции РФ.

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля. Выступление запланировано на 30 июня. Предположительное время начала — 14:00 по московскому времени (18:00 нск).

Речь в обращении главы государства, вероятно, будет идти о голосовании по внесению поправок в российскую Конституцию. Ранее СМИ сообщали, что выступление Путина пройдёт за день до финального дня плебисцита, который пройдёт завтра, 1 июля.

Обращение президента в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 24». Также выступление будет доступно на Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221956
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117948
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109830
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104347
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101170
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97566
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93648
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы