Обращение Путина к нации 30 июня: онлайн-трансляция выступления

Фото kremlin.ru

Президент России сегодня обратится к нации; речь Путина будет касаться поправок к Конституции РФ.

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля. Выступление запланировано на 30 июня. Предположительное время начала — 14:00 по московскому времени (18:00 нск).

Речь в обращении главы государства, вероятно, будет идти о голосовании по внесению поправок в российскую Конституцию. Ранее СМИ сообщали, что выступление Путина пройдёт за день до финального дня плебисцита, который пройдёт завтра, 1 июля.

Обращение президента в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 24». Также выступление будет доступно на Сиб.фм.