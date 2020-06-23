Основатель велодвижения в Новосибирске выдвинулся в депутаты

Фото facebook.com/privetkunitsin

​Организатор велопробега в Новосибирске решил стать городским депутатом; Алексей Куницын выдвигается по одному из округов в Калининском районе.

Основатель общественной новосибирской организации «Привет, велосипед» Алексей Куницын выдвинулся в кандидаты на участие в выборах Совета депутатов города, которые состоятся 13 сентября. Об этом он написал на своей странице в Facebook и своём сайте.

Алексей Куницын будет выдвигаться по одномандатному округу № 15, границы которого проходят в Калининском районе. В своей предвыборной программе он сделал акцент на трёх вещах: удобный общественный транспорт, безопасные улицы и дворы, комфорт для маломобильных граждан.

Куницын родился в 1985 году, окончил НГПУ по специальности учитель истории. Работал педагогом, зарегистрирован как ИП в сфере организации мероприятий. В 2014 году основал общественную организацию «Привет, велосипед!», в рамках которой занимался Новосибирским велопробегом.

Напомним, 29 июня бывший сотрудник мэрии решил участвовать в выборах Совета депутатов Новосибирска.