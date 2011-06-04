От 100 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске

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Эксперты назвали профессии, обладатели которых могут расcчитывать на доход выше среднего; предлагаемая зарплата – от 75 до 140 тысяч рублей.

Пять самых высокооплачиваемых вакансий июня назвали специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Профессионалам компании готовы платить до 140 тысяч рублей в месяц.

По данным Superjob, в июне самую высокую зарплату в Новосибирске предлагали ведущему программисту Python. Подходящий специалист сможет зарабатывать от 140 тысяч рублей.

На втором месте – разработчик C# с окладом от 100 000 рублей.

Третья строчка в топе – заместитель регионального директора по продажам медицинского оборудования. На этой должности работодатель также предлагает от 100 000 рублей.

Далее в списке аналитиков Superjob – программист PHP с возможностью заработка 75 000 рублей. И завершает рейтинг инженер-конструктор конденсаторов с зарплатой 70 000 рублей.

Напомним, средняя заработная плата бюджетников в первом квартале 2020 года в Новосибирской области составила 38 тысяч рублей.