Отдых в Турции: Минтранс прокомментировал возобновление полётов с 15 июля

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В Министерстве транспорта РФ прокомментировали информацию о том, что авиасообщение с Турцией может возобновиться с 15 июля; турецкие власти ждут решения со стороны России.

Министр транспорт РФ Евгений Дитрих ответил на сообщения о возобновлении авиационного сообщения между Россией и Турцией с 15 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам чиновника, открытие воздушных границ между странами зависит от эпидемиологической ситуации. Сейчас называть дату возобновления международного сообщения преждевременно, добавил Дитрих.

«Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно», – отметил министр.

Напомним, 16 июня власти Турции заявили о планах возобновить авиасообщение с Россией в середине лета.