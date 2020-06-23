Открытие кинотеатров с 15 июля: как будут рассаживать зрителей

Фото с сайта pixabay.com

Кинотеатры в России возобновят работу с середины июля; из-за коронавируса зрителям и работникам придётся соблюдать ряд ограничений.

С 15 июля к работе смогут приступить кинотеатры в России, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако одновременного открытия кинозалов ждать не стоит, так как это зависит от эпидемиологической ситуации в регионах и решения местных властей.

Как будут рассаживать зрителей в кинотеатрах:

Кинотеатры получат возможность открыться с 15 июля, если решение об открытии примут власти субъекта РФ. Для принятия решения будут учитываться этап выхода из самоизоляции в регионе, общая эпидемиологическая ситуация. Даже после открытия кинотеатрам и зрителям придётся соблюдать множество ограничений.

В частности, при продаже билетов будет запрещено рассаживать рядом незнакомых людей. При этом расстояние между зрителями должно составлять не менее 1 метра. Исключение будет сделано только для родственников и друзей.

Ориентировочно, билеты станут продавать по принципу чётный ряд – чётные места, нечётный ряд – нечётные места.

Рекомендации Роспотребнадзора по поводу работы кинотеатров в условиях коронавируса были обнародованы еще 28 мая. Вот самые важные правила, которые придется соблюдать зрителям и персоналу:

социальная дистанция между посетителями и сотрудниками кинотеатров также должна учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе, столов в барах;

продавать еду и напитки временно допускается бесконтактным способом (например, через вендинговые автоматы);

сотрудников кинотеатров будут обязаны носить маски и перчатки, менять их каждые три часа;

после каждого сеанса залы будут проветриваться, а ручки кресел будут дезинфицироваться;

интервалы между сеансами должны составлять не меньше получаса;

впускать зрителей в залы будут как минимум за 15 минут до начала сеанса.

3D-очки будут выдавать вместе с дезинфицирующими салфетками, а зрителям рекомендовано надевать маски.

Напомним, в конце июня глава ВОЗ дал неутешительный прогноз о пандемии коронавируса.