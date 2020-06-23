Открытие кинотеатров с 15 июля: как будут рассаживать зрителей
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Кинотеатры в России возобновят работу с середины июля; из-за коронавируса зрителям и работникам придётся соблюдать ряд ограничений.
С 15 июля к работе смогут приступить кинотеатры в России, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако одновременного открытия кинозалов ждать не стоит, так как это зависит от эпидемиологической ситуации в регионах и решения местных властей.
Как будут рассаживать зрителей в кинотеатрах:
Кинотеатры получат возможность открыться с 15 июля, если решение об открытии примут власти субъекта РФ. Для принятия решения будут учитываться этап выхода из самоизоляции в регионе, общая эпидемиологическая ситуация. Даже после открытия кинотеатрам и зрителям придётся соблюдать множество ограничений.
В частности, при продаже билетов будет запрещено рассаживать рядом незнакомых людей. При этом расстояние между зрителями должно составлять не менее 1 метра. Исключение будет сделано только для родственников и друзей.
Ориентировочно, билеты станут продавать по принципу чётный ряд – чётные места, нечётный ряд – нечётные места.
Рекомендации Роспотребнадзора по поводу работы кинотеатров в условиях коронавируса были обнародованы еще 28 мая. Вот самые важные правила, которые придется соблюдать зрителям и персоналу:
Напомним, в конце июня глава ВОЗ дал неутешительный прогноз о пандемии коронавируса.
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