Папа, мама, я: «Семейный автобус» выйдет на маршрут в Новосибирске 8 июля

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Всероссийская акция #благодарямоейсемье стартует 1 июля; она приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, в России пройдёт масштабная акция #благодарямоейсемье, организованное Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и порталом «Я — родитель».

Как рассказали организаторы, 1 июля в социальных сетях будет запущен флешмоб. На странице портала «Я – родитель» и в аккаунтах знаменитостей и известных блогеров будут появляться снимки из семейных альбомов и истории о важности сохранения отношений. В проекте примут участие такие персоны, как солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд, блогеры Мария Комкова, Юлия Бахарева и другие.

«Эти истории помогут доказать, что родительство – не только обязанности и ежедневные хлопоты, но и возможность для внутреннего роста и всестороннего развития. Флешмоб #благодарямоейсемье продлится с 1 по 7 июля включительно, а авторы лучших историй, которые выберет жюри, получат призы», – рассказали организаторы.

Серия финальных мероприятий назначена на 8 июля. В День семьи, любви и верности в восьми городах России — Ярославле, Мурманске, Волгограде, Ставрополе, Энгельсе, Челябинске, Новосибирске и Владивостоке – на маршрут выйдут «Семейные автобусы», оформленные семейными фото и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья – это счастье.

В этот же день пройдёт телемост между городами-участниками акции, в ходе которого жители всей России смогут в прямом эфире наблюдать за «Семейными автобусами». Трансляция пройдёт в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, во время эфира будут объявлены победители флешмоба #благодарямоейсемье.

Как уточнили организаторы, «семейные автобусы» будут курсировать по городским маршрутам в течение месяца.

Напомним, 29 июня в Новосибирске вышел на маршрут арт-трамвай с надписью «Новосибирск».