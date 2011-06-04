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Пелагею заменила Маша: что известно о новой подруге хоккеиста Ивана Телегина

сегодня 17:32

Фото из открытых источников, instagram.com/mari_gonchar

Развод певицы из Новосибирска Пелагеи и хоккеиста Телегина проходит под пристальным вниманием общественности; ещё до официального расторжения брака спортсмен нашёл новую подругу, внешне похожую на бывшую жену.

Развод певицы Пелагеи, родом из Новосибирска, с хоккеистом Иваном Телегиным гремит на всю страну. В конце года звёздная пара говорила, что планирует развестись спокойно и без скандалов. Однако финансовые претензии друг к другу взяли вверх.

Пелагея решилась на судебный процесс, в рамкам которого хочет разделить совместно нажитое имущество и определить сумму алиментов. По словам адвокатов певицы, увлечённый новым романом спортсмен не интересуется жизнью их общей дочери Таисии.

Ещё до официального развода Иван Телегин начал выходить в свет с новой возлюбленной – Марией Гончар. Девушка активно делится в соцсетях интерьерами дома, в котором они проживают, и фотографиями путешествий.

По данным портала «Собеседник.ру», в базе ГИБДД Москвы на её имя наложено около 50 неоплаченных штрафов на сумму более 100 тысяч рублей.

Шикарную жизнь Гончар вела и до встречи с футболистом. Она владеет компанией Sighterguide, которая продаёт идеи маршрутов для путешествий. Однако этот бизнес вызывает у общественности сомнения в его прибыльности.

Мария Гончар родилась в 1988 году в Нижневартовске. По данным издания, её мама вместе с тётей Еленой Дергуновой владеют фирмой «Дом Быта "Сервис-Центр"», занимающейся гостиничным делом. Несколько раз им удавалось получать крупные госконтракты.

Одним из самых успешных родственников Марии был дядя Александр Дергунов, погибший в 2012 году. У него было несколько точек по оптовой продаже алкоголя. Этот бизнес по наследству перешёл двоюродному брату Марии Гончар – Игнату Дергунову, основавшему также московскую компанию по продаже напитков «Сиболль».

Двоюродная сестра возлюбленной Телегина, Варвара Дергунова, заведует делами компании «Винотека» и помогает маме – Елене Дергуновой, на которую оформлена гостиница «Обь» в Нижневартовске. В ней часто останавливаются звёзды шоу-бизнеса во время гастролей.

Напомним, в начале июня Пелагея сменила имидж после развода.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

шоу-бизнес
Пелагея
развод

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