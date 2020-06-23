Погода в Новосибирске на 30 июня: жарко, сухо и пасмурно

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня снова будет жарко; ожидается усиление ветра.

Во вторник, 30 июня, в Новосибирске будет жарко и ветрено. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит до +26 градусов. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду. Ожидать осадков сегодня не стоит, однако на протяжении второй половины дня может быть облачно.