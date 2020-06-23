Получил 150 000 и отправился под арест: в Иркутске главный инспектор труда попался на взятке

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Иркутскому чиновнику предъявили обвинение за взятку; госслужащий должен был скрыть выявленные нарушения.

Главного госинспектора труда Иркутской области поймали на получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СКР по региону.

По версии следствия, в конце 2019 года госслужащий получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги предназначалась за способствование в сокрытии выявленных у компании нарушений по технике безопасности и охране труда.

Ранее на предприятии был зарегистрирован несчастный случай с летальным исходом. Во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в одном из районов города погибли два человека.

Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Под совокупностью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания в получении взятки. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что руководство красноярского центра по охране детства и материнства пойдёт под суд за взятки.