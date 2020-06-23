Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Получил 150 000 и отправился под арест: в Иркутске главный инспектор труда попался на взятке

сегодня 19:27

Фото с сайта pixabay.com

Иркутскому чиновнику предъявили обвинение за взятку; госслужащий должен был скрыть выявленные нарушения.

Главного госинспектора труда Иркутской области поймали на получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СКР по региону.

По версии следствия, в конце 2019 года госслужащий получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги предназначалась за способствование в сокрытии выявленных у компании нарушений по технике безопасности и охране труда.

Ранее на предприятии был зарегистрирован несчастный случай с летальным исходом. Во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в одном из районов города погибли два человека.

Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Под совокупностью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания в получении взятки. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что руководство красноярского центра по охране детства и материнства пойдёт под суд за взятки.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Иркутская область
взятка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221961
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117953
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109834
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104350
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101174
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97569
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93653
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы