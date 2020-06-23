Поправки в Конституцию: до 1 июля в Новосибирской области проголосовали более 20% избирателей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы активно голосуют по изменениям в Конституцию России; 30 июня – последний день голосования до дня голосования.

30 июня – последний день голосования до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Новосибирской области уже проголосовали 465 тысяч человек, это 21,6 % от количества избирателей Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на областной Избирком.

С 25 по 30 июня проходит процедура голосования до дня голосования. Как отметила председатель Избирательной комиссии региона Ольга Благо, такая схема использована, чтобы исключить большого скопления людей на избирательных участках 1 июля и риска распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас голосование в регионе проходит на 2013 избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором. Все желающие члены избирательных комиссий Новосибирской области, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Кроме того, членам избирательных комиссий выдали все средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, антисептики. Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям – если они пришли на участки без перчаток и масок.

По данным на утро 30 июня, всего в регионе проголосовали 465 066 избирателей – это 21,6 % от количества избирателей Новосибирской области. Из них 65 % – помещениях избирательных комиссий, на дому – 21%, на выездных избирательных участках во дворах домов – 13 %.

При этом в Избиркоме отметили, что пока жители в сельских районах голосуют активнее, чем в областном центре.

Участие в голосовании до дня голосования принимают известные жители Новосибирской области. Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Валерий Поташов рассказал, что корректировки в Конституцию необходимы для дальнейшего прогрессивного развития нашего общества. Среди значимых поправок он отметил те, которые касаются суверенитета государства, запрета чиновников на двойное гражданство, социальной направленности и другие.

Глава Маслянинского района Павел Прилепа сообщил, что за изменения в Конституции РФ досрочно проголосовала вся его семья.

«С теми, кто ещё не сделал свой выбор, я постоянно провожу беседы и разъясняю, почему пришло время изменить Основной закон страны. Посудите сами, последний раз поправки в Конституцию вносились в 1993 году, в очень тяжёлые, переломные для государства времена. Понятно, что с тех пор многое в России изменилось, значит, и в Конституции необходимы поправки. Они существенны и весомы, они закрепят соцгарантии. Но главная, на мой взгляд, поправка – это защита территориальной целостности России. Те изменения, которые будут внесены в основной Закон страны, необходимы для благополучия россиян», – отметил он.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как найти свой избирательный участок и сообщал телефон горячей линии ЦИК России, куда можно обратиться по вопросам голосования.