Пошли на поправки: что может измениться в Конституции с 1 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, с сайта Госдумы РФ

В России уже шестой день продолжается процедура голосования по поправкам в Конституцию – такой большой срок для участия в кампании предложили для разгрузки избирательных участков непосредственно 1 июля; свой автограф в бюллетенях оставили почти полмиллиона жителей Новосибирской области.

Уже почти полмиллиона жителей Новосибирской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Как отмечают в региональном Избиркоме, по уровню явки пока лидируют районы, столица, как ожидается, «подтянется» завтра. Тем более, предстоящая среда объявлена в стране выходным днём.

Свой выбор 1 июля предстоит сделать ещё более чем полутора миллионам избирателей 54-го региона. Ответить нужно будет всего на один вопрос – «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Прежде чем поставить галочку в нужном квадрате, предлагаем вспомнить, какие новшества предложено внести в главный Закон страны.

Итак, разработчики новой редакции Конституции предложили отредактировать 22 статьи документа. Приведём самые обсуждаемые.

О суверенном государстве

Среди них, например, норма о суверенитете и территориальной целостности РФ.

— Территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом.

— Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.

— Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

— Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.

О детях, Боге и семье

Ещё одна важная статья откорректированной Конституции закрепляет норму о правопреемственности Российской Федерации, защите исторической правды и создании условий для развития детей.

В ней, в частности, сказано, что Российская Федерация, во-первых, является правопреемником Союза ССР. Во-вторых, будучи «объединённой тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство».

В стране обеспечивают защиту исторической правды. «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – говорится в статье 67.1.

Там же указано, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Впервые в Конституцию России предложили включить пункт о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

О зарплатах и пенсиях

Принципиально важные уточнения внесены и в 75-ю статью Конституции – её дополнили сразу тремя пунктами.

— Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

— В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

— В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Ничего иностранного

Немало новшеств связано с требованиями, которые предъявляются к высшим должностным лицам субъектов, а также министрам, депутатам Госдумы и, разумеется, президенту.

Допустим, поправки предполагают запрет для должностных лиц, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, на наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Кроме того, президенту, членам правительства, сенаторам, депутатам Госдумы, высшим должностным лицам субъектов РФ, прокурорам, уполномоченному по правам человека, руководителям федеральных госорганов, судьям запрещено иметь вклады, а также хранить ценности в зарубежных банках.

О Госдуме

Госдума после 1 июля может получить право не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Только после этого они будут назначаться на должности президентом.

Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей федеральных органов власти, ведающих вопросами обороны, внутренних дел, безопасности, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции. Все кандидатуры будут проходить через «фильтр» Совфеда. Также члены верхней палаты парламента смогут участвовать в обсуждении кандидатур прокуроров регионов.

О президентских сроках

И, пожалуй, самая обсуждаемая статья – 81– обновлённой версии Конституции – об обнулении президентских сроков – звучит таким образом:

— Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

— Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

— Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

— Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.

О роли Конституции

Ну и напоследок упомянем поправки в статью № 79 Конституции – положения этого документа признаются приоритетными над положениями международных договоров. Дословно это звучит так:

— Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.