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Пожар на Центральном рынке: столб чёрного дыма напугал жителей Новосибирска

сегодня 12:53

Фото службы «АСТ-54», пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В центре Новосибирска загорелась крыша одного из павильонов; встревоженные горожане озадачились причинами очередного ЧП на территории рынка.

Сегодня, 30 июня, произошло возгорание на Центральном рынке в Новосибирске. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54».

По словам свидетелей, над рынком был заметен столб чёрного дыма. У одного из павильонов стояла пожарная машина.

Как сообщает служба «АСТ-54» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС, на крыше павильона загорелся утеплитель. Арендаторам удалось справиться с огнём до прибытия пожарных.

В комментариях в соцсетях новосибирцы задались вопросом, почему тут опять случился пожар. Как ранее писал Сиб.фм, 19 июня на Центральном рынке Новосибирска загорелся двухэтажный павильон. Спасателям понадобилось пять часов, чтобы ликвидировать возгорание. Пожар был настолько мощным, что теперь любое происшествие рядом с рынком вызывает тревогу. По предварительным данным, очаг крупного возгорания располагался на мусорной площадке.

Напомним, 29 июня на северо-востоке Москвы произошёл взрыв в жилом доме.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар

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