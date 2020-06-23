«Прошу вас сказать своё слово»: Путин обратился к нации перед последним днём голосования по Конституции

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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из Ржева; президент призвал жителей страны проголосовать по поправкам в Конституцию.

Путин выступил с очередным обращением к нации сегодня, 30 июня. Президент призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию — завтра начнётся последний день плебисцита. Сиб.фм публикует полный текст обращения главы государства.

Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.



Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.



Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.



Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.



Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.



Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.



Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.



Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.



Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.



Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный.