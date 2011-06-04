«Просто поменяли диагноз!»: заболевшему медработнику из Новосибирска отказали в коронавирусной выплате

Фото Густаво Зырянова/Михаила Докукина/Сиб.фм

Работнику скорой помощи, который заболел COVID-19, отказали в страховой выплате; по словам его дочери, в больнице № 11, где он лечился, заявили, что такого диагноза у мужчины не было.

Издержки профессии

Илье Дышлову 63 года. Большую часть жизни он посвятил работе в скорой помощи – он водитель бригады. Мужчина числится в штате Ленинской подстанции скорой медицинской помощи. Несмотря на пожилой возраст, сибиряк продолжал работать. Его определили в обычную бригаду, которые формально не работают с коронавирусом. В отличие от специализированных бригад, водители и фельдшеры обычных защищены чуть меньше. В их распоряжении обычные маски и перчатки, тогда как работники специальных бригад одеты в противочумные костюмы.

Илья Дышлов попал в больницу 6 мая. У водителя нашли коронавирус. Болезнь у мужчины протекала довольно тяжело, а его дочь Светлана рассказала Сиб.фм, что отношение медиков ГКБ № 11 оставляло желать лучшего.

«Я с ним общалась, ему было плохо. Потом хуже стало – кислород упал. Ему подали кислород только на шестой день, хотя должны были сразу подключить. При пневмонии его нужно давать постоянно. Потом к нему впервые за несколько дней подошёл врач – на выходных только мимолётно что-то спрашивали о состоянии. У них даже градусников нет, пришлось передавать его! Уколы от температуры, парацетамол ему тоже принесли сами», – объясняет Светлана.

Затем Илью Дышлова перевели в другую больницу. Лечение он продолжал в Городской БСМП № 2. Коронавирус в итоге коснулся не только самого мужчину – заразилась также его супруга. Она работала медсестрой в одной из больниц Новосибирска и сейчас вылечилась. Однако коронавирус у пожилой пары не прошёл бесследно – сказывается возраст, говорит Светлана.

«У мамы полегче было состояние, но она теперь продолжает лечиться у кардиолога. У неё осложнения на сердце пошли. У папы тоже со здоровьем плохо – на днях идёт анализы сдавать, проходить обследование будем. Он на даче живёт сейчас, постоянно слабость какая-то», – говорит дочь.

После выздоровления Илья Дышлов понял, что работать в таком состоянии не может. В конце июня водитель скорой помощи написал заявление об увольнении из-за проблем со здоровьем.

Рокировка

Несмотря на то, что мужчина уже вылечился, проблемы продолжают его преследовать. Согласно постановлению правительства, медицинские работники могут рассчитывать на денежную компенсацию в случае заражения коронавирусом на работе. По словам дочери Ильи Дышлова, её отец заболел именно таким путём.

«Скорее всего, там он и заболел. Он работал не в спецбригаде, а в обычной – там-то они все в скафандрах ездят на вызовы. А они работают в обычных масках, халатах и очках. Но сказали, что водителям это не положено, потому что он якобы сидит за стенкой, которая разделяет пространство между водителем и пациентом. Но папа говорит, что там щели буквально в палец. Везут они человека больного – откуда им знать, есть у него коронавирус или нет?» – говорит женщина.

Изначально мужчине обещали выплатить эти деньги. Однако вскоре что-то пошло не так и водитель скорой понял, что компенсацию не получит.

«Он лежал в больнице, ему звонили и говорили, что выплаты будут. Доказали, что заболел на работе – он хоть и не врач, но всё равно медработник и должен их получить. Сегодня он пошёл увольняться, спросил про выплаты, а ему говорят: "Мы делали запрос в 11-ю больницу, и ты ковидом не болел". Просто поменяли диагноз!» – говорит дочь Ильи Дышлова.

По словам женщины, они не знают, как поступить в такой ситуации. Здоровье у отца Светланы сильно подорвано, ему предстоит продолжать лечиться, но уже за свой счёт. Из-за проблем со здоровьем уволиться из больницы была вынуждена и жена Ильи Дышлова.

Недостижимые выплаты

Ранее Сиб.фм писал, что у медработников, которые заразились коронавирусом на работе, есть сложности с получением обещанных страховых выплат. Как говорила медицинский юрист из Новосибирска Юлия Казанцева, проблема в том, что процесс доказывания, что инфицирование произошло именно на работе, очень сложный.

«Фактически, обе стороны, которые заинтересованы в том, чтобы не выплачивать компенсации, занимаются. Фонд социального страхования оплачивает все эти выплаты, а работодателю тоже выгодно не признавать данное заболевание профессиональным. Врачи сейчас оказались в ситуации заложников. Вроде бы пообещали выплаты, но получить их никто не может. Ведь подразумевается, что болезнью, которая передаётся воздушно-капельным путём, можно везде заразиться. Я даже не понимаю, зачем было говорить, что заболевание признали профессиональным, если единицы получат обещанное», – утверждает юрист.

То же самое касается компенсаций родственникам тех врачей, которые после заражения скончались. По словам Казанцевой, медики оказались в ситуации, когда выплаты получить практически невозможно. Ещё одна причина в отсутствии судебной практики по таким делам. Особенно это актуально для медработников, которые занимают все остальные должности, кроме врачей.

«Им насчитывают выплаты по фактически отработанному времени. Если по первому постановлению врачи начали возмущаться, и тогда его поправили и сказали, что выплачивать будут вне зависимости от времени, то по второму постановлению так и оставили. Получается, что если, например, норма на одного пациента 30 минут, то доплата, допустим, составит 30 рублей», – продолжает Юлия Казанцева.

История Ильи Дышлова – не единичный для скорой помощи случай. Ранее Сиб.фм рассказывал историю фельдшера из Центральной подстанции. Она переболела коронавирусом, однако компенсацию так и не получила – руководство уверено, что инфицирование произошло бытовым путём, а не на работе. По словам фельдшера, выплаты получили только четыре работника станции.