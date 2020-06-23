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Путин выступит с обращением к нации 30 июня

сегодня 16:19

Фото kremlin.ru

Президент РФ обратится к россиянам; выступление запланировано на сегодня, 30 июня.

Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля. Обращение запланировано на сегодня, 30 июня.

Предварительно, выступление начнётся после 14:00 по московскому времени (18:00 нск).

Речь в обращении главы государства может идти о грядущем дне голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что Путин «разъяснит их важность для россиян».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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