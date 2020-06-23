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Пьяная автомобилистка без прав убила двух детей на Алтае

сегодня 17:40

Фото wikipedia.org, пресс-службы СУ СК России

В Алтайском крае в мотоцикл с двумя детьми врезался встречный автомобиль; в аварии выжили только водители транспортных средств.

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Быстроистокского района, из-за которой в ДТП погибли два ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 18 мая 2020 года на 6 километре автодороги с. Быстрый Исток – с. Верх-Озерное местная жительница без прав и в пьяном виде села за руль автомобиля ВАЗ-2107. В результате она выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл «Урал» под управлением 17-летнего подростка.

“Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в несоблюдении скоростного режима, повлекло за собой причинение смерти 9-ти и 10-ти летним мальчикам. Кроме того, водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью”, — говорится в сообщении.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.

Напомним, 29 июня стало известно, что 12-летний мотоциклист пострадал в аварии в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Алтайский край
авария, дтп

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