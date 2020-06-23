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Решили проучить соседа-алкоголика: следователи раскрыли подробности дерзкого похищения в Новосибирске

сегодня 00:42

Фото СКР

Несколько жителей Новосибирска засунули мужчину в багажник и увезли в неизвестном направлении; они заявили следователям, что хотели проучить соседа-алкоголика.

Двое новосибирцев засунули мужчину в багажник и увезли в неизвестном направлении из-за того, что он сильно шумел в общежитии. Об этом 29 июня Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, проверка видео, которое попало в социальные сети накануне, дала результаты.

«В ходе проверочных мероприятий все лица установлены, опрошены следователем СКР. В ходе опроса следователям СК мужчины свой поступок объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии. Доследственная проверка продолжается. По результатам будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Сиб.фм ранее сообщал, что 28 июня двое жителей Новосибирска затолкали мужчину в багажник автомобиля в Ленинском районе города. Изначально Следственный комитет рассматривал версию о возможном похищении.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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