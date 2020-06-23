Результаты тестирования членов участковых комиссий на COVID-19 озвучили в новосибирском Избиркоме

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Большинство членов участковых избирательных комиссий Новосибирской области прошли тестирование на коронавирус; случаев инфицирования COVID-19 не зафиксировано.

Тестирование на коронавирус прошли 95 % от общего количества членов избирательных комиссий Новосибирской области. Ни одного случая заражения не выявлено. Об этом 30 июня на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель регионального Избиркома Ольга Благо.

По её словам, тестирование проходило в добровольном порядке. Однако большинство участников процесса голосования согласились сдать анализы.

«Мы все взрослые люди и понимаем, насколько это серьёзно. В случае появления даже малейшим симптомов недомогания, члены комиссии должны оставаться дома в обязательном порядке», – сказала Благо.

Как ранее писал Сиб.фм, тестирование на COVID-19 среди членов комиссий – а их в регионе порядка 16 тысяч человек – началось 10 июня.

Отметим, что в рамках пресс-конференции в ТАСС о результатах обследования членов комиссий отчитались также представители Омской области и Алтайского края. В обоих субъектах были выявлены факты заражения членов комиссий – заболевших отправили на лечение, заменив резервными специалистами.

Напомним, 30 июня в Избиркоме Новосибирской области рассказали, как хранятся бюллетени, заполненные до дня голосования.