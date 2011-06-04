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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

сегодня 08:18

Фото из открытых источников

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI; он будет работать над объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала RTVI. Об этом сообщили в эфире телеканала. Отмечается, что предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — прокомментировал назначение Исраелян.

В ближайших планах канала — активное развитие на Западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе.

«На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — говорит Сергей Шнуров.

Напомним, в марте Шнуров посвятил стихи коронавирусу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Шнуров Сергей
назначения

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