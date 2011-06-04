Шорты и сланцы под запретом: в Новокузнецке вводят форму для водителей автобусов

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В Новокузнецке разработали рекомендации для водителей автобусов; выходить в рейс в сланцах и шортах нельзя.

В рамках совершенствования пассажирского сообщения в Новокузнецке власти разработали рекомендации по внешнему виду водителей.

В частности, предусмотрен «основной комплект одежды» в виде рубашки с длинным рукавом серого или тёмно-голубого цвета, белой парадной рубашки с длинным рукавом, тёмно-синего утеплённого жилета и такого же цвета демисезонной фуражки.

Летом разрешается носить серую или тёмно-голубую рубашку с коротким рукавом. При этом шорты и сланцы — под запретом. Обувь должна быть закрытой, «спокойных цветов».

За нарушение данных рекомендаций водителям грозят санкции от заказчика, то есть мэрии города.

На одежде водителей также будут размещены герб Новокузнецка и бейджик с фото, ФИО и названием компании-перевозчика.

Правила начнут действовать в Новокузнецке с ноября 2020 года после выбора новых перевозчиков.

Напомним, в Новосибирске водитель автобуса высадил пассажиров за отказ надеть маски.