Шорты и сланцы под запретом: в Новокузнецке вводят форму для водителей автобусов
Фото из открытых источников
В Новокузнецке разработали рекомендации для водителей автобусов; выходить в рейс в сланцах и шортах нельзя.
В рамках совершенствования пассажирского сообщения в Новокузнецке власти разработали рекомендации по внешнему виду водителей.
В частности, предусмотрен «основной комплект одежды» в виде рубашки с длинным рукавом серого или тёмно-голубого цвета, белой парадной рубашки с длинным рукавом, тёмно-синего утеплённого жилета и такого же цвета демисезонной фуражки.
Летом разрешается носить серую или тёмно-голубую рубашку с коротким рукавом. При этом шорты и сланцы — под запретом. Обувь должна быть закрытой, «спокойных цветов».
За нарушение данных рекомендаций водителям грозят санкции от заказчика, то есть мэрии города.
На одежде водителей также будут размещены герб Новокузнецка и бейджик с фото, ФИО и названием компании-перевозчика.
Правила начнут действовать в Новокузнецке с ноября 2020 года после выбора новых перевозчиков.
Напомним, в Новосибирске водитель автобуса высадил пассажиров за отказ надеть маски.
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