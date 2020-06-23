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Шпаги – в сторону: коронавирус сдвинул чемпионат по фехтованию в Новосибирске на следующий год

сегодня 19:19

Фото с сайта pixabay.com

Чемпионат России по фехтованию, который должен был состояться в Новосибирске в апреле, отменён; в следующем году менять место проведения соревнований не планируется.

Из-за пандемии чемпионат России по фехтованию среди мужчин и женщин перенесён на следующий год. Об этом министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил 30 июня на пресс-конференции в ТАСС.

Соревнования должны были проходить в Новосибирске с 17 по 24 апреля, но в марте пресс-служба Федерации фехтования России сообщила о переносе чемпионата на неопределённый срок.

Сергей Ахапов предположил, что в следующем году чемпионат пройдёт в столице Сибири, как и планировалось в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, где и когда смотреть футбольный матч ЦСКА – «Спартак».

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирск
фехтование

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