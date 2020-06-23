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Сотрясение и травма головы: иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 15:03

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, ГИБДД по НСО

Авария с участием несовершеннолетнего подростка произошла в Новосибирске; ребёнок переходил дорогу по зебре, когда его сбила машина.

Сегодня, 30 июня, иномарка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщил отдел пропаганды местного отделения ГИБДД.

«30.06.2020 в 11 часов 20 минут на территории Дзержинского района водитель 1985 года рождения на автомобиле «Тойота» двигалась по улице Красина, со стороны улицы Гоголя, с правым поворотом на проспект Дзержинского, и у дома 6А, совершила наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода», – сообщил отдел полиции.

В результате аварии подростка госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, 29 июня стало известно, что 12-летний мотоциклист пострадал в аварии в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
авария
пострадали дети

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