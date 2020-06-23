Справки не нужны: какие правила будут действовать для отдыхающих в Крыму
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о требованиях, которые будут предъявляться к туристам в этом сезоне; справки об отсутствии коронавируса не нужны.
Министр курортов и туризма Крыма раскрыл данные о требованиях к туристам, въезжающим в республику в условиях пандемии коронавируса.
Волченко отметил, что для въезда на территорию Крыма не нужны никакие справки. Проведение стандартной термометрии по-прежнему будет обязательным в аэропорту и выборочным на Крымском мосту и вокзале.
Волченко также рассказал, что справки о заболевании COVID-19 не потребуются для заселения в гостиницы и санатории. Вместо этого тесты на коронавирус будут сдавать сотрудники. Причём кратность анализов будет определять главный санитарный врач региона.
Обязательным в Крыму остаётся соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и масочный режим.
Как сообщает «РИА Новости», Волченко отметил, что на пляже носить маску не обязательно.
Напомним, стала известна дата открытия турбаз в Республике Алтай.
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