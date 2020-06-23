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Стрелок-срочник Шамсутдинов просит о суде присяжных

сегодня 08:42

Фото из архива сиб.фм

Рядовой Рамиль Шамсутдинов может ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела, возбужденного в его отношении, судом присяжных; об этом сообщил его адвокат.

Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, сообщил ТАСС, что «стрелок» хочет ходатайствовать о суде присяжных.

Осенью 2019 года Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В середине июня Следственный комитет России завершил следственные действия по делу. Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил, что после ознакомления с материалами дела он и его подзащитный, скорее всего, заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Напомним, 24 июня отец Шамсутдинова впервые отметил день рождения без сына.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Шамсутдинов
суд присяжных

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