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Телеканал 2х2 ищет ведущих 60+ по всей России

сегодня 17:35

Фото: предоставлено телеканалом

Телеканал взрослой анимации 2х2 и сообщество Young Old начинают всероссийский кастинг #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2; бабушки и дедушки со всей России смогут стать ведущими «Новостей анимации 2х2» и засветиться в других эфирных проектах канала.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно прочитать на камеру одну из трёх выдуманных новостей об анимации и уложиться в 90 секунд. А после этого загрузить ролик в соцсети с хештегом #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2. Самые харизматичные дикторы попадут в эфир 2х2. Сроки кастинга: с 22 июня по 1 октября 2020 года.

Стать амбассадором бренда 2х2 можно не только в качестве ведущего «Новостей анимации». Чтобы попасть в другие проекты канала, достаточно записать на камеру ответы на несколько вопросов и выслать видеоанкету на почту casting@2x2tv.ru.

«Исторически мы всегда много работаем со старшим поколением и по сравнению с другими российскими телеканалами намного чаще привлекаем их к работе ведущими в эфире! Нам хочется изменить отношение к старшему поколению в позитивную сторону и создавать новую культуру, в которой люди любого возраста могут выражать себя и не бояться стереотипов о том, каким должен быть взрослый человек. Мы неслучайно используем слово “старшие” в коммуникации кастинга, потому что оно не несет в себе негативной коннотации, в отличие от слова “пожилые”, например. Возраст — это всего лишь социальный конструкт, и наша цель — показать, что оставаться молодым можно всегда!», — рассказал директор 2х2 Денис Всесвятский.

Узнать подробнее о кастинге можно на сайте телеканала.

Автор:
Олеся Сметанникова

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