Тук-тук, к вам Человек-паук: супергерой спустился с крыши к больным онкологией детям в Новосибирске

Фото Александры Поповой, предоставлены фондом «Защити жизнь»

Настоящий Человек-паук появился в окне отделения детской онкогематологии Новосибирской центральной районной больницы; поболтав с ребятишками, он передал июньским именинникам подарки ко дню рождения.

Супергерой и любимец всех детей – Человек-паук – сумел преодолеть ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, и навестить ребятишек, которые проходят курсы химиотерапии в отделении детской онкогематологии Новосибирской центральной районной больницы. Паук спустился к маленьким пациентам прямо с крыши здания и пообщался с ними через оконное стекло. Порадовать малышей удалось благодаря волонтёрам благотворительного фонда «Защити жизнь».

Как рассказали в фонде, дети уже полгода находятся в стационаре без волонтёров, дополнительных творческих занятий и других радостей – из-за карантина в отделения не пускают посторонних, а все вещи передаются только через сотрудников.

Но создать праздник для ребятишек всё же удалось: детей собрали в игровой комнате и попросили посмотреть в окно. На альпинистских верёвках в воздухе завис тот самый Человек-паук – в супергеройском костюме.

«Это нужно было видеть! Восторг, визг, радостные крики, ребята улыбались во весь рот, махали Человеку-пауку, разглядывали его костюм и спешили пообщаться», – рассказали организаторы необычного подарка.

Пока все были в игровой, волонтёры передали через сотрудников подарки для ребят – именинников июня. Четырёхлетний Паша получил новую пожарную машину, Артём, которому недавно исполнилось шесть, обзавёлся заветным набором «Лего», а семилетняя Гуавхар получила две огромные куклы. Для остальных ребят волонтёры приготовили угощения для чаепития, которое в этот же вечер устроили родители.

Как уточнили в фонде, у Человека-паука было всего пятнадцать минут, но за это время он успел поболтать о делах ребят, поздравить именинников и главное – подарить детям столько впечатлений, что улыбки ещё долго не будет сходить с их восторженных лиц. А это, пожалуй, было главным подарком для родителей.

Напомним, ранее фонд «Защити жизнь» объявил о сборе средств для оплаты услуг нянь для неизлечимо больных детей.