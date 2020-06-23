Умер от шока: маленький ребёнок погиб после нападения собаки в Новосибирской области

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Жительница Новосибирской области не уследила за своей собакой; животное напало на 4-летнего мальчика.

Коченёвский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении ранее не судимой местной жительницы Светланы Степановой, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что вечером 02 июня 2019 года Степанова присматривала за пятью детьми на территории своего дома на улице Осенней в рабочем посёлке Коченёво. Пятеро малолетних детей играли во дворе дома, рядом с детьми на цепи была собака Черныш.

«Женщина, имеющая опыт воспитания детей, не приняла мер к исключению контакта животного с детьми. Собака, не находящаяся под необходимым контролем со стороны хозяйки, агрессивно вела себя по отношению к детям и внезапно напала на 4-летнего мальчика, которому причинила несовместимые с жизнью повреждения. Из-за множественных укусов в голову, шею и другие части тела у потерпевшего наступил травматический шок», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Коченёвской районной больнице врачи пытались спасти мальчика, но он погиб. Степановой назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Напомним, за выходные в Красноярском крае утонули три ребёнка.