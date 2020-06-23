Умные счётчики будут самостоятельно отключать электричество в квартирах должников

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С 1 июля в России начнётся установка новых электрических счётчиков; обладателям умных приборов больше не придётся передавать показания.

Новые приборы учёта, которые сами отслеживают объёмы потреблённой электроэнергии и передают показания в сбытовую службу, начнут устанавливать в многоквартирных и частных домах в России с 1 июля. Об этом сообщает издание «Лайф.ру».

Информация с таких устройств может передаваться разными способами – через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или SIM-карту, установленную в счётчике.

При этом неплательщикам придётся несладко. При накоплении долга по квитанции счётчик будет ограничивать подачу электричества.

Что касается сроков установки умных приборов, то в новостройках такие счётчики будут установлены изначально. А вот в уже жилом фонде замена произойдёт постепенно – по мере выхода из строя приборов учёта или пока не наступит срок их поверки.

По данным «Лайф.ру», в случае отказа жильцов от замены прибора расчёт электроэнергии будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента. Соответственно, платить за услуги ЖКХ придётся больше.

Напомним, с 1 июля вступают в силу новые правила, касающиеся владельцев праворульных машин.