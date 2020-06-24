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Уполномоченный по правам человека в Петербурге прокомментировал нападение на журналиста “Медиазоны”

вчера 23:21

Фото Давида Френкеля/Медиазона

Журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке №2191 в Петербурге; Уполномоченный по правам человека в Петербурге заявил, что будет добиваться наказания для нападавших.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что будет добиваться наказания для нападавших на журналиста. Об этом сообщает издание “Медиазона”.

“Факт нападения на журналиста, выполняющего свою профессиональную журналистскую работу, возмутителен. К сожалению, это не очень удивительный факт, учитывая то состояние, в котором пребывает избирательная система Санкт-Петербурга”, — заявил Шишлов в разговоре “Медиазоной”.

По словам журналиста, один из полицейских на избирательном участке пытался выгнать его из участка. Давиду сломали руку, он упал на пол, затем один из наблюдателей наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за травмированную руку.

Нападавших было двое – сотрудник полиции и бывший муниципальный депутат Дмитрий Абрамов.

Уточняется, что полицейских было несколько, а тот, что напал на журналиста скрывал жетон. Позже нападавший сотрудник полиции заявил, что потерял жетон во время “борьбы”. Дмитрия Абрамова вычислили позже с помощью приложения FindClone, Френкель опознал нападавшего.

Бывший депутат отрицает свою причастность к нападению и говорит, что полиция действовала в рамках дозволенного. Представители МВД утверждают, что сотрудники полиции удалили журналиста с участка “в установленном законом порядке”. При этом, Френкелю назначена операция, у него диагностирован перелом руки.

Стоит отметить, что корреспондент “Медиазоны” приехал на участок, чтобы проверить сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Напомним, 30 июня избирком прокомментировал скандальное голосование в Искитимском районе.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

голосование
конституция

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