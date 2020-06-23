В деле о ДТП с Ефремовым появился ещё один потерпевший

Фото с сайта ria.ru

Новый потерпевший появился в расследовании аварии с участием Михаила Ефремова; адвокат актёра прокомментировал произошедшее.

В деле о ДТП с Михаилом Ефремовым появился новый потерпевший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Четвёртый пострадавший – второй сын погибшего Сергея Захарова.

«Добавился еще один сын. Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», – сказал Пашаев.

Стоит отметить, что авария произошла на Садовом кольце в Москве вечером 8 июня. Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулём которой находился погибший Сергей Захаров. Позже выяснилось, что актёр управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Напомним, 26 июня Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ.