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В деле о ДТП с Ефремовым появился ещё один потерпевший

сегодня 18:54

Фото с сайта ria.ru

Новый потерпевший появился в расследовании аварии с участием Михаила Ефремова; адвокат актёра прокомментировал произошедшее.

В деле о ДТП с Михаилом Ефремовым появился новый потерпевший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Четвёртый пострадавший – второй сын погибшего Сергея Захарова.

«Добавился еще один сын. Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», – сказал Пашаев.

Стоит отметить, что авария произошла на Садовом кольце в Москве вечером 8 июня. Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулём которой находился погибший Сергей Захаров. Позже выяснилось, что актёр управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Напомним, 26 июня Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

ДТП
Михаил Ефремов

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