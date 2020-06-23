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В Москве умерли ещё 35 пациентов с коронавирусом

сегодня 07:12

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве число новых случаев коронавируса в 3 раза меньше, чем месяц назад; умерли ещё 35 пациентов.

В столице за сутки подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Среди новых выявленных случаев:

🔹42,7% — от 18 до 45 лет

🔹31,3% — от 46 до 65 лет

🔹11,9% — от 66 до 79 лет

🔹6,7% — старше 80 лет

🔹7,4% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с тем в штабе отмечают, что увеличилось число умерших от коронавируса.

«В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в Новосибирске на утро 30 июня выявлено 5876 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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