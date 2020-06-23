В России умерли 9 320 пациентов с коронавирусом

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154 больных с подтверждённым коронавирусом скончались за сутки в инфекционных стационарах страны; с начала пандемии медикам не удалось спасти жизни более чем 9 тысяч человек.

За сутки в России умерли 154 человека с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". Всего с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 9320 больных. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Как уточнили специалисты, за последние 24 часа в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Почти 30% заражённых не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки полностью выздоровело 9 220 человек.