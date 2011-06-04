Ваши булочки в безопасности: хлеб по Улан-Удэ развозят в машине инкассаторов

Фото Telegram-канала «Сибирь.МБХ медиа»

Хлебобулочные изделия перевозятся в инкассаторской машине в Улан-Удэ; в ГИБДД говорят, что спецмашину, скорее всего, списали и продали.

Хлеб, булочки и лаваш развозят по Улан-Удэ в инкассаторской машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Сибирь.МБХ медиа».

Новый владелец бронированного автомобиля стёр надпись «Инкассация», но оставил металлические вставки внутри корпуса и отверстия для стрельбы. Водитель авто пожелал остаться неизвестным.

Сотрудники местного ГИБДД предполагают, что машину, скорее всего, списали и продали.

Напомним, 11 июня бывший заключённый на автокране пытался украсть гараж.