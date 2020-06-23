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Вместо срока беременности — уголовный: сибирячка получила маткапитал на несуществующего ребёнка

сегодня 21:21

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/прокуратура

Жительницу Новосибирска судят за мошенничество; она сумела получить материнский капитал на ребёнка, которого не рожала.

Женщина получила материнский капитал за ребёнка, которого не рожала. Об этом во вторник, 30 июня, сообщается на сайте Калининского районного суда. Сейчас продолжается рассмотрение уголовного дела, последнее заседание прошло накануне.

По версии следствия, жительница Новосибирска Вера Базанова предоставила в Пенсионный фонд поддельные документы о рождении ребёнка, которого на самом деле не было.

На основании свидетельства сибирячка получила 453 тысячи в качестве материнского капитала на первенца. Всю сумму Вера Базанова впоследствии обналичила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа, сообщили в суде.

Напомним, накануне суд отказал семье из Новосибирска в компенсации за смерть сына.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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