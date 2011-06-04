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Военным и силовикам повысят зарплату

сегодня 19:53

Фото Сиб.фм

Оклад силовиков и военнослужащих станет больше по решению правительства РФ; заработная плата призывников тоже увеличится.

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3 % с 1 октября 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства от 30 июня.

Таким образом, оклад увеличится в 1,03 раза: у представителей войск нацгвардии РФ, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.

Также будет пересмотрен размер пенсий для бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и для членов их семей в соответствии с повышенными окладами.

Напомним, 1 июня увеличился размер оплаты труда бюджетников в Новосибирской области.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

Правительство РФ
зарплаты

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