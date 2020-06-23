Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег

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С 1 июля российские семьи с детьми до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей; зачисление пособия не зависит от доходов семьи.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет уже с завтрашнего дня, 1 июля, начнут поступать на банковские карты родителей. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что зачисление средств будет происходить по отработанной в июне схеме.

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей», – говорится на сайте Минтруда.

Там уточнили, что и вторая волна выплат, которую президент Владимир Путин анонсировал 23 июня, будет реализована по такому же алгоритму.

Деньги начнут поступать с 1 июля, причём для этого родителям не потребуется писать новое заявление.

Как рассказали Сиб.фм в отделении Пенсионного фонда России по Новосибирской области, дополнительная выплата в 10 тысяч рублей будет произведена в июле тем семьям, которым в июне были установлены ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет либо единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет – тем же получателям по тем же реквизитам.

Что касается родителей и опекунов, которые ещё не подавали заявление на выплату, то они могут сделать это до 30 сентября включительно: пособие такие граждане получат в двойном размере.

Напомним, ранее руководитель ОПФР по Новосибирской области ответил на самые популярные вопросы о выплате пособия в размере 10 тысяч рублей.